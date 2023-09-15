В Севастополе с виновника аварии взыскали 250 тысяч на лечение пострадавшего мотоциклиста

В Севастополе суд удовлетворил требования прокуратуры о возмещении государству затрат на лечение потерпевшего в ДТП.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, еще в августе 2021 года мужчина за рулем автомобиля сбил мотоциклиста на проспекте Ген. Острякова.
В результате ДТП водителю мотоцикла причинены тяжкие телесные повреждения.
В апреле 2023 года в отношении водителя автомобиля вынесен обвинительный приговор за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
После полученных телесных повреждений потерпевшему оказана медицинская помощь за счет бюджетных денежных средств. Стоимость лечения составила свыше 250 тыс. рублей.
Иск прокурора удовлетворен.
Читайте также: В Севастополе за один день в ДТП попали велосипедист и мотоциклист
Ольга Сурикова