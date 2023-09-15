В Севастополе с виновника аварии взыскали 250 тысяч на лечение пострадавшего мотоциклиста

В Севастополе суд удовлетворил требования прокуратуры о возмещении государству затрат на лечение потерпевшего в ДТП.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры, еще в августе 2021 года мужчина за рулем автомобиля сбил мотоциклиста на проспекте Ген. Острякова.

В результате ДТП водителю мотоцикла причинены тяжкие телесные повреждения.

В апреле 2023 года в отношении водителя автомобиля вынесен обвинительный приговор за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

После полученных телесных повреждений потерпевшему оказана медицинская помощь за счет бюджетных денежных средств. Стоимость лечения составила свыше 250 тыс. рублей.

Иск прокурора удовлетворен.

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Ольга Сурикова