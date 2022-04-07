Роскомнадзор рассказал, как накажет Google и будет ли блокировать YouTube

Пока не прекратят нарушать российское законодательство

Роскомнадзор сообщает о принятии мер в отношении Google LLC за несоблюдение российского законодательства. За многочисленные нарушения американской ИТ-компанией будут введены меры информационного и экономического характера, сообщает ведомство в своем Telegram.

В частности, пользователей компании будут информировать о нарушении ею российского законодательства, будет введен запрет на рекламу Google.

При этом видеохостинг YouTube Роскомнадзором называется как ключевая площадка, распространяющая фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы РФ. YouTube обвиняется в том, что он не борется с распространением экстремисткой информации от таких организаций, как «Правый сектор» и националистический полк «Азов». На сегодняшний день, как подчеркивается, остаются неудаленными свыше 12 тыс. такого рода запрещенных материалов.

Также с апреля 2020 года выявлено порядка 60 инцидентов, связанных с дискриминацией видеохостингом YouTube контента российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей. В частности, выявлена блокировка аккаунтов или контента новостных агентств Russia Today, Россия 24, Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и многих других.

Ведомством отмечается, что перечисленные меры информирующего и экономического характера в отношении Google будут действовать до полного устранения нарушений российского законодательства.

Напомним, в России по требованию Генпрокуратуры ограничен доступ к Facebook и Instagram, которые признаны экстремисткими.

Ольга Сурикова