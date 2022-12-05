В Севастополе директор охранной фирмы осужден за обман на 1,5 млн рублей ООО «БГС»

В Севастополе осужден директор частной охранной организации. Он признан виновным в мошенничестве, которое повлекло причинение значительного ущерба.

По версии следствия, в феврале 2019 года злоумышленник заключил с ООО «Благоустройство города Севастополь» договор на оказание услуг охраны двух административных зданий ООО «БГС» и полигона «Первомайская балка» в Севастополе. Однако возможности на реализацию этого договора он не имел, в частности по охране одного из указанных зданий по ул. Молодых Строителей, 1.

«Вместе с тем, в период с февраля по октябрь 2019 года им были составлены и переданы заказчику подложные акты выполненных работ, содержащие недостоверные сведения об охране данного объекта, которая в действительности не осуществлялась», — сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Однако по документам директор фирмы получил оплату от ООО «БГС» на сумму более 1,5 млн рублей.

Ленинский районный суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Наложенный в ходе следствия арест на земельный участок и жилой дом обвиняемого суд оставил без изменений.

Ранее, в декабре 2021 года, бывший генеральный директор ООО «БГС» по этому же факту осужден за злоупотребление полномочиями, а его заместитель за пособничество. Директора оштрафовали на 150 тысяч рублей, а его заместителя – на 100 тыс. рублей. Кроме того, судом удовлетворен поддержанный государственным обвинителем прокуратуры района гражданский иск ООО «БГС» о взыскании с виновных лиц солидарно имущественного вреда в размере более 1,5 млн рублей.

Ольга Сурикова