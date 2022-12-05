Участники СВО в Севастополе смогут получать бесплатную юридическую помощь

В Севастополе планируется организовать бесплатную юридическую помощь для участников военной спецоперации. Об этом в эфире телеканала «СТВ» сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«По закону о СВО у нас будет бесплатная юридическая помощь, мы прямо сделаем отдельно в рамках нашего бюро юридической помощи, чтобы все (решались) вопросы семей наших мобилизованных, наших военных, эта помощь оказывалась бесплатно и качественно», – подчеркнул губернатор.

Сейчас, по его словам, участники СВО и члены их семей могут обращаться в волонтерский штаб «Мы вместе Севастополь», где могут получить как юридическую, так и психологическую помощь.

Ольга Сурикова