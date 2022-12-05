Развожаев призвал севастопольцев не верить в инопланетян

Глава Севастополя Михаил Развожаев отметил, что из-за радиовышки, расположенной рядом с жилыми домами, в город не прилетят инопланетяне, и у самих жителей не отпадут уши.

Такое заявление он сделал сегодня на заседании правительства, обсуждая ситуация с вышкой на улице Астана Кесаева.

«Берите главу района, департамент внутренней политики, организовывайте встречу с людьми, если есть все документы Роспотребнадзора. Надо просто объяснить, потому что всегда найдется кто-то, кто будет рассказывать, что инопланетяне прилетят и так далее, уши отвалятся от радиосигнала. Просто там надо встретиться и посмотреть, если там нет проблем технического характера, надо этим заняться», — поручил Развожаев профильному вице-губернатора Марии Литовке.

Мария Литовка отметила, что мнение местных жителей разнятся, многие выступают за установку базовой станции, так в микрорайоне большие проблемы с мобильной связью.

Дарья Тимофеева

Фото: скрин YouTube