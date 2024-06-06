В Севастополе вор-рецидивист ночью обокрал дом при спящем хозяине

В Севастополе полиция задержала 36-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя. Он подозревается в краже с проникновением в жилой дом.

За неделю до совершения нового преступления в отношение него направлено в суд уголовное дело за кражу смартфона.

Он выбрал дом, в котором, по его расчетам никого не было дома. Входная дверь оказалась не заперта и он беспрепятственно проник внутрь. В одной из комнат незваный гость увидел спящего хозяина дома, но этот факт его не смутил и, включив освещение, он продолжил поиски ценностей. Все это время 67-летний владелец дома крепко спал.

Домушнику удалось найти ноутбук и цифровой фотоаппарат общей стоимостью 22 тысячи рублей, которые он сложил в пакет, выключил свет в доме и вышел на улицу. Однако, услышав подозрительные звуки, бросил свою добычу и сбежал.

Домушник попал на камеры видеонаблюдения, установленные на соседнем доме.

В отношении него следственным отделом возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Фигурант задержан.

Напомним, в Севастополе полицейские задержали 33-летнего мужчину по подозрению в краже 120 тыс рублей из квартиры бывшей супруги.

Ольга Сурикова

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