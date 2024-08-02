В Севастополе детям выплатят моральную компенсацию за нападение бродячих собак

Cудом удовлетворены иски прокуратуры о компенсации морального вреда двум подросткам, пострадавшим от укусов собак

Прокуратура Гагаринского района провела проверку по обращению матери 14-летней девочки, которая в ноябре 2023 года пострадала от укуса безнадзорной собаки.

Один из инцидентов произошел в сквере «Каменный цветок» в Гагаринском районе Севастополя. 14-летняя девочка в ноябре 2023 года от нападения собаки получила травму левой ноги.

Прокуратура через суд потребовала от горхоза выплатить ребенку моральную компенсацию.

Также в районе ул. Мазурца в с. Орлиное бродячая собака напала и укусила за голень 16-летнего подростка.

Судом удовлетворены иски о выплате детям компенсации в размере 30 и 40 тыс. рублей.

Фактическое исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры надзорного ведомства.

Читайте также: В Севастополе возбуждено уголовное дело о нападении собак на женщину

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова