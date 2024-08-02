Севастопольские футболисты ЛДПР встретились с депутатами законодательного собрания

Состоялась встреча депутатов заксобрания с футболистами команды ЛДПР, успешно выступившими на Всероссийском турнире «Белые ночи» в Санкт-Петербурге.

Во встрече приняли участие депутаты заксобрания Илья Журавлев, Артем Гордиенко, Андрей Куринов.

Напомним, что наши ребята показали отличный результат, войдя в девятку сильнейших команд турнира.

«Поздравляю вас с успешным выступлением на Всероссийском турнире! – обратился к футболистам руководитель Севастопольского городского отделения ЛДПР, депутат заксобрания Илья Журавлёв. – Вы достойно представили наш город на таком высоком уровне. Это заслуженный успех, результат вашего трудолюбия и упорства!»

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития команды и футбола в целом. Уже с сентября футболисты планируют принять участие в различных турнирах Севастополя.

«Уровень турнира был очень высоким, – поделился впечатлениями тренер команды Александр Жабокрицкий. – Все соперники – сильные спортсмены с большим опытом. Мы рассчитывали на более высокий результат, чем выход в 1/8 финала, но в серии пенальти, как говорится, не повезло. В целом, я доволен выступлением наших ребят».

Александр Жабокрицкий поблагодарил руководство Севастопольского городского отделения ЛДПР за оказанную поддержку и заверил, что спортсмены готовы и в дальнейшем достойно представлять Севастополь на всероссийских соревнованиях.

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Анна Левина