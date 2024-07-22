В Севастополе возбуждено уголовное дело о нападении собак на женщину

Травмы получила 47-летняя жительница Севастополя в результате нападения на нее собак.

Дело Следкомом заведено после публикации в соцсетях: «В ходе мониторинга телеграм-каналов был выявлен пост, в котором сообщается о нападении двух собак, предположительно, породы стаффордширский терьер, на женщину в районе улицы Генерала Мельника. Пост сопровождается видеозаписью»

В настоящее время пострадавшей оказывается медицинская помощь, назначена соответствующая экспертиза, проводятся необходимые следственные действия, сообщили в Следкоме.

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства происшествия: имеется ли у собак владелец, либо же животные являются безнадзорными. В таком случаем будет дана оценка действиям уполномоченных служб, которые не приняли мер по отлову и ограничению численности бездомных животных.

Ольга Сурикова

Источник фото: ЧП

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