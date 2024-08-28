Жительница Севастополя стала свидетелем падения каменных деталей с фасада дома в центре города

Жительница Севастополя призвала горожан быть внимательными и беречь себя и детей от падения каменных деталей с домов, которые еще и являются объектом культурного наследия.

Женщина сегодня, гуляя по Центральному холму, стала свидетелем падения каменных деталей с фасада дома по адресу: ул. Суворова, 5 (со стороны ул.Марата).

«Размер деталей — с увесистый фолиант..! Дом, к тому же, является объектом Архитектурного наследия! Источник падения определён! Он на фото», — рассказала нам читательница.

Она также отправила информацию в Департамент городского хозяйства.

Женщина уверена, что опасность может еще и и подстерегать родителей и детей, которые скоро пойдут в школу: вдоль этого дома проходит путь к Гимназии №1.

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Ольга Сурикова