В Севастополе депздрав получит возможность выдавать служебное жилье

В Севастополе острая нехватка врачей и решать эту проблему планируется также и выделением служебного жилья медработникам. Об этом в ходе прямого эфира сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Планируем, что со следующего года мы начнем выдавать департаменту здравоохранения возможность выдавать на первом этапе служебное жилье, чтобы можно было специалистов привлекать», — заявил он.

Губернатор добавил, что в прифронтовых регионах идет большая конкуренция за узких специалистов, мало кто хочет ехать, поэтому нужны дополнительные стимулы и комплексное решение. Привлекательность Севастополя как региона комфортного для жизни нивелируется дороговизной жилья, признал глава города.

Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказывал, где будут брать жилье для медиков.

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Ольга Сурикова