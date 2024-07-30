Развожаев рассказал, где взять жилье для медиков и чем привлекают специалистов в Севастополь

Здравоохранение в Севастополе — одна из самых сложных и проблемных отраслей города.

И самая острая тема в здравоохранении региона — это дефицит кадров, отметил в своем отчете за 2023 год перед Заксобранием губернатор Михаил Развожаев.

Он указал в своем докладе, что сейчас в Севастополе около 400 вакантных ставок врачей и более 800 среднего медперсонала.

В 2023 году, благодаря выплате в один миллион, из других регионов удалось привлечь в Севастополь 35 новых специалистов, среди них 21 врач и 14 фельдшеров (им положена выплата в 500 тысяч). Также в СевГУ началась подготовка медкадров: уже второй год город оплачивает обучение 50 студентов-целевиков.

«Но, к сожалению, нет такого притока, который нам необходим. К сожалению, несмотря на все меры, которые мы принимаем, у нас большое количество вакансий», — констатировал Развожаев, добавив, что и большого оттока нет.

Отдельно он остановился на ключевом стимуле, который повысил бы спрос на медвакансии — это предоставление служебного жилья. Сейчас, по его словам, проводится инвентаризация городского жилья.

«Огромное количество жилья, которое обременено так называемыми социальными контрактами, сейчас мы с этим разбираемся, используется незаконно, и у людей которые там проживают — оснований нет. Иногда это жилье просто стоит пустое и числится, как просто обремененное или переданное. Сейчас этим занимаются, есть хорошие результаты», – сообщил он.

После инвентаризации планируется выделить деньги на ремонт и в последствии предоставить эти квартиры департаменту здравоохранения для желающих переехать работать в наш регион.

«Конечно, это будет именно служебный фонд, без права приватизации. В случае, если человек решит покинуть город, жилье будет высвобождаться», – пояснил он.

Еще один вариант получения городского жилья он назвал проект КРТ. В следующем году планируется получить первые квартиры в рамках КРТ в районе 7-го километра Балаклавского шоссе.

«Планируем эти квартиры также использовать как служебное жилье», – заключил Развожаев.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова