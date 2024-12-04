Развожаев лично проехался по пробке в Гагаринском районе и теперь на новой развязке появится еще одна полоса

В ходе прямого эфира губернатор Севастополя Михаил Развожаев признал, что новая развязка на пересечении улицы Вакуленчука, проспекта Октябрьской Революции и Фиолентовского шоссе добавила транспортных проблем.

Он отметил, что к «бутылочному горлышку» привела «мягко говоря, не вполне качественная» реализация проекта и ответственные за него получили последнее предупреждение. Губернатор лично проехался по этой пробке, которая ежедневно собирается в Гагаринском районе в часы пик.

«На сегодня подготовлен план, что там нужно сделать. Договорились работы проводить ночью, чтобы не ухудшить ситуацию. Будем делать еще одну полосу», – сообщил губернатор Развожаев.

Также на ситуацию должны повлиять и «умные» светофоры. А вот открытие развязки на Столетовском проспекте, уверен он, проблему не решит.

«К сожалению, хотели как лучше, получилось как всегда», — резюмировал глава города.

Напомним, в ноябре был завершен капремонт перекрестка на улицах Вакуленчука, ПОРе и Фиолентовском шоссе.

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Ольга Сурикова