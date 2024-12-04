Развожаев лично проехался по пробке в Гагаринском районе и теперь на новой развязке появится еще одна полоса

Городское хозяйство
04-12-2024

В ходе прямого эфира губернатор Севастополя Михаил Развожаев признал, что новая развязка на пересечении улицы Вакуленчука, проспекта Октябрьской Революции и Фиолентовского шоссе добавила транспортных проблем.

 Он отметил, что к «бутылочному горлышку» привела «мягко говоря, не вполне качественная» реализация проекта и ответственные за него получили последнее предупреждение. Губернатор лично проехался по этой пробке, которая ежедневно собирается в Гагаринском районе в часы пик.

«На сегодня подготовлен план, что там нужно сделать. Договорились работы проводить ночью, чтобы не ухудшить ситуацию. Будем делать еще одну полосу», сообщил губернатор Развожаев.

Также на ситуацию должны повлиять и «умные» светофоры. А вот открытие развязки на Столетовском проспекте, уверен он, проблему не решит.

«К сожалению, хотели как лучше, получилось как всегда», — резюмировал глава города.

Напомним, в ноябре был завершен капремонт перекрестка на улицах Вакуленчука, ПОРе и Фиолентовском шоссе.

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Ольга Сурикова

 

 