Город

В Севастополе демонтировали скульптуру девушки с зонтиком

02-11-2021
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Простояла меньше, чем предшественница

В Севастополе демонтировали недавно установленную на Радиогорке скульптуру девушки с зонтиком, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства города.

В ведомстве уточнили, что статуя демонтирована самим же автором проекта, так как она не была рассмотрена на заседании архитектурно-художественного совета города.

«Проект объекта, о котором идет речь в сообщении, на рассмотрение данного коллегиального органа не поступал», — говорится в ответе пресс-службы.

Напомним, в Севастополе на выходных была установлена фонтан-скульптура, которая вызвала неоднозначную реакцию среди жителей города. Большая часть горожан раскритиковала новый арт-объект как безвкусный и вульгарный, и делала ставки, сколько он простоит.

Дело в том, что предыдущая работа автора бронзовая девушка «Ассоль» простояла рядом с ветеринарной клиникой на Радиогорке всего несколько дней. После волны возмущений горожан департамент городского хозяйств потребовал убрать композицию по причине отсутствия разрешительных документов. 

Ольга Сурикова

Один комментарий на “В Севастополе демонтировали скульптуру девушки с зонтиком

  1. Это наверное чмо -нанооружие для отпугивания кораблей НАТО.Я лично не видела,но если бы увидела второй ишемический приступ был. Занимаются какой- то хренью.Лучше бы причал покрепче привязали,чтоб опять не смыло,впереди зима,чтобы так не стоять лицом к морю,в очередной раз.

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