В Севастополе демонтировали скульптуру девушки с зонтиком

Простояла меньше, чем предшественница

В Севастополе демонтировали недавно установленную на Радиогорке скульптуру девушки с зонтиком, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства города.

В ведомстве уточнили, что статуя демонтирована самим же автором проекта, так как она не была рассмотрена на заседании архитектурно-художественного совета города.

«Проект объекта, о котором идет речь в сообщении, на рассмотрение данного коллегиального органа не поступал», — говорится в ответе пресс-службы.

Напомним, в Севастополе на выходных была установлена фонтан-скульптура, которая вызвала неоднозначную реакцию среди жителей города. Большая часть горожан раскритиковала новый арт-объект как безвкусный и вульгарный, и делала ставки, сколько он простоит.

Дело в том, что предыдущая работа автора бронзовая девушка «Ассоль» простояла рядом с ветеринарной клиникой на Радиогорке всего несколько дней. После волны возмущений горожан департамент городского хозяйств потребовал убрать композицию по причине отсутствия разрешительных документов.

Ольга Сурикова