Образование

Севастопольские учителя не хотят сопровождать детей от дома до школы бесплатно

02-11-2021
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Согласно современным нормам безопасности в школьном автобусе вместе с детьми должен ехать педагог, но за это ему не платят. Депутаты местного парламента сочли это несправедливым.

Этот вопрос стал основной темой для обсуждения на расширенном заседании комитетов по городскому хозяйству и образованию, науке, культуре и спорту.

Участники заседания оценили рациональность введения новых штатных единиц, осуществляющих сопровождение детей, и возможность оказания финансовой поддержки учителям, уже выполняющим эту задачу.

Таким образом, участники заседания сошлись во мнении, что не надо привлекать посторонних сотрудников для сопровождения детей в школу, это должны делать учителя, которые хорошо разбираются в детской психологии. Но, безусловно, эта работа должна быть оплачиваемой.

Департаменту образования рекомендовано подготовить необходимые документы, которые будут направлены в департамент финансов города.

Напомним, решением губернатора Михаила Развожаева осенние каникулы для севастопольских школьников на две недели с 18 октября по 7 ноября.

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

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