Севастопольские учителя не хотят сопровождать детей от дома до школы бесплатно

Согласно современным нормам безопасности в школьном автобусе вместе с детьми должен ехать педагог, но за это ему не платят. Депутаты местного парламента сочли это несправедливым.
Этот вопрос стал основной темой для обсуждения на расширенном заседании комитетов по городскому хозяйству и образованию, науке, культуре и спорту.
Участники заседания оценили рациональность введения новых штатных единиц, осуществляющих сопровождение детей, и возможность оказания финансовой поддержки учителям, уже выполняющим эту задачу.
Таким образом, участники заседания сошлись во мнении, что не надо привлекать посторонних сотрудников для сопровождения детей в школу, это должны делать учителя, которые хорошо разбираются в детской психологии. Но, безусловно, эта работа должна быть оплачиваемой.
Департаменту образования рекомендовано подготовить необходимые документы, которые будут направлены в департамент финансов города.
Напомним, решением губернатора Михаила Развожаева осенние каникулы для севастопольских школьников на две недели с 18 октября по 7 ноября.
Кристина Ветер
Фото: пресс-служба правительства Севастополя