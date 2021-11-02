Образование

Согласно опросу «Севкора», большинство севастопольцев с пониманием относятся к возможности введения дистанционного образования

02-11-2021
14 комментариев

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием «Севкор» в Telegram, в котором приняли участие порядка 1 тыс. наших читателей.

Голоса распределились следующим образом: 34% относятся к дистанционке в целом негативно, но считают ее вынужденной и оправданной мерой в период пандемии; 32% категорически против такой формы обучения, 22% уверены, что дистанционка – совсем не плохо, она приучит детей к самодисциплине; 6% считает, что в школе и так ничему не учат, поэтому абсолютно все равно какая там форма обучения, также у 6% опрошенных вообще нет детей.

Напомним, вчера стало известно, что в Новгородской области принято решение продлить ковидные каникулы еще на одну неделю.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее говорил, что решение о продлении периода нерабочих дней будет принято в конце текущей недели и напрямую зависеть от числа заболевших.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

14 комментариев на “Согласно опросу «Севкора», большинство севастопольцев с пониманием относятся к возможности введения дистанционного образования

  1. Меньше 1000 голосов всего и 38% из них против. Какое к черту большинство? Вы хотя бы половину родителей опросите, чтобы такое заявлять. Нет! И ещё 100 раз нет. Никакой дистант не заменит детям оффлайн школу

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  2. ложь.
    я даже не знала об этой группе Севкор, вконтакте в 99% постов ноль комментариев. 800 чел непонятно кого опросили, возможно даже не родителей — из проголосовавших большинство таки против, даже по этой непонятной версии Севкора, но канал ставит заголовок — большинство за дистант! Это как? самой формы для голосования нет нигде.
    Корреспонденты сами получили очное образование в школе, но с математикой проблемы.
    с каких пор Конституцию стала заменять непонятная голосовалка и лживые заголовки в Севкоре?
    они прошли по школам? спросили у родителей всех школ?
    есть группа вконтакте Подслушано в Севастополе — так вот там весь народ.

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  4. во вторых — ваша статья — что Большинство севастопольцев с пониманием относятся к возможности введения дистанционного образования нарушает права граждан и Конституцию.
    вы хотите заявления прокуратуру?

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  6. Это неправда!!!Дети хотят учится и родители тоже против дистанционного образования! У меня 3 детей, нет ни одного родителя из их классов и секций,кто хотел бы дистанцинку! Образование на дистанционке полностью отсутствует, не говоря уже о музыке,спорте и творчеству! Дети не болеют! В классах перед каникулами отсутствовало 1-2 человека всего! Верните образование детям!!!!

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  7. Очень бесчеловечная статья. Грубое нарушение всех законов: в Севастополе 60 тысяч школьников, количество родителей такого же порядка. В голосовании принимало участие 900 неопознанных человек. Где нормальные цифры? Идите по школам.

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  8. Это бессмысленно, это не только не остановит заболевание, но и приведет к полной деградации наших детей

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  9. Категорически против! Не надо прикрываться мнением несуществующих родителей! Наши дети имеют право на нормальное обучение!

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  11. У нас нет эпидемии. ВОЗ не объявляла никакой эпидемии. Таким образом, 71% родителей/ботов ПРОТИВ!

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  12. Добрый день. Я, и многие родители города, обеспокоены вводом дистанционного обучения,в том числе в музыкальных,спортивных и других секциях. На телеканали Севкор появилась статья,что большинство родителей поддерживает дистанционное обучение,что является неправдой, во всех родительских чатах (у меня их около 10-ка,дети учатся во многих школах и секциях), большинство родителей сильно против. Все решения принимаются Правительственным комитетом по борьбе с ковидом, на основании рекомендаций главного санитарного врача. Решение о переводе детей на дистанционное обучение принимается Указом Губернатора, директора школ самостоятельно таких решений не принимают. Есть такое предложение: Нужно установить добровольный выбор родителей,очно или заочно обучать детей! Те,кто боится заразиться,путь сами решают как им учиться! Сразу отсеется процент детей,которые срывают уроки и привыкли сидеть за компьютером,дети с синдромом дефицита внимания.Надо ввести официально два вида обучения! Кто хочет очно учиться должны учиться без всяких масок,тестов и прививок! Рекомендации можно не соблюдать. Надо как-то оформить все официально,собрать подписи родителей и подать губернатору или еще куда, как требование, в случае отказа идти в суд! Дети имеют право на образование!

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  13. «Зло шагает по свету неразборчиво, стремится испортить то, что ещё не испорчено
    Зло хочет сожрать всё то, что ещё не сожрано, у него своя правда, эта правда называется ложью.
    Пусть поднимут голову все те, кто кровью умытые, когтями забитые, злом навеки прибитые.
    Пусть крикнут чудовищу в пасть ненасытную: „Мы силы добра! Мы ещё не разбиты!”
    Мы ещё поглядим, как зло от боли корчится, от страха морщится, в глазах ложь-притворщица.
    Запомни внимательно: Силы добра даны тебе, чтобы прибить эту лживую гадину!
    Силы нечисти да будут навеки прокляты, с земли изогнаны, в сердцах зачёркнуты!
    Если не мы сами, никто над нами вовеки не сжалится.
    Гляди, оно уже приближается.»
    Дискотека Авария песня Зло.

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  14. Моему ребенку необходимо очное образование. Дистант сделает из детей винтиков, да ещё и с «сорванной резьбой». Многие учителя тоже против дистанционного обучения.

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