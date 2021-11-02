Согласно опросу «Севкора», большинство севастопольцев с пониманием относятся к возможности введения дистанционного образования

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием «Севкор» в Telegram, в котором приняли участие порядка 1 тыс. наших читателей.

Голоса распределились следующим образом: 34% относятся к дистанционке в целом негативно, но считают ее вынужденной и оправданной мерой в период пандемии; 32% категорически против такой формы обучения, 22% уверены, что дистанционка – совсем не плохо, она приучит детей к самодисциплине; 6% считает, что в школе и так ничему не учат, поэтому абсолютно все равно какая там форма обучения, также у 6% опрошенных вообще нет детей.

Напомним, вчера стало известно, что в Новгородской области принято решение продлить ковидные каникулы еще на одну неделю.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее говорил, что решение о продлении периода нерабочих дней будет принято в конце текущей недели и напрямую зависеть от числа заболевших.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба правительства Севастополя