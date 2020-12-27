Прогулки по Севастополю: Вечерние огни праздничного города

Сегодня в фотоблоге Ольги Мальцевой — сияющая красота инсталляций, украсивших улицы и площади любимого города.

Ну что ж, скоро Новый год, и наш город готовится к празднику! Каждый раз световые инсталляции, которыми украшают улицы и площади, таят в себе долю сюрприза, и у нас просыпается какой-то детский интерес пойти посмотреть, а что же приготовлено для нас на этот раз.

Мне кажется, хорошая была идея выбрать тематику праздничных световых объектов, связанную с флотом, водой, музыкой. Это отвечает духу нашего города! В этом году всего световых инсталляций можно насчитать около семисот. Надо сказать, немало! Это отрадно, что почти все из них связаны с традициями Севастополя, его историей и легендарными личностями!

На Приморском бульваре вы увидите ротонду с музыкальными инструментами, на площади Нахимова — звёздный коридор, ведущий к главной ёлке города, на Синопской лестнице — огромный фонтан с волнами, на площади Восставших — маяк с лодочками, на площади Ушакова — волны с рыбками!

Выходите вечером в город, любуйтесь Севастополем и на какое-то время волшебным образом становитесь детьми, ведь Новый год — это тот праздник, который оставляет нам надежду на радость и чудеса!