В Севастополе даже туман становится событием

Вызывающим подозрение

В Севастополе в ночь на 1 июня город начало затягивать плотным туманом. Горожане сразу же начали выкладывать фото происходящего в соцсети и делиться впечатлениями о том, каким загадочными теперь кажутся улицы и бухты.

Окутанное туманом море и заходящие в условиях ограниченной видимости корабли стали поводом для шпионских шуток. Пользователи соцсетей стали писать саркастические шутки, что это российские спецслужбы «пускают туман над бухтами Севастополя, чтобы скрыть передвижение военных кораблей».

Отметим, в Севастополе как городе, расположенным у моря, такое природное явление не редкость, но каждый раз он вызывает какие-то переживания и волнения, особенно сейчас, когда идет военная спецоперация в Украине и из виду исчезает вход в бухту и корабли, в нее заходящие.

Ольга Сурикова

Фото: Подслушано в Севастополе/vk.com