Плюсы и минусы домика у моря

В 2020-м на покупку недвижимости у моря случился просто бум. В карантин людям не хотелось быть запертыми в каменных джунглях. У кого была возможность — приобрели виллы в Турции, кто решил сэкономить — на Черноморском побережье. Крым активно догоняет Краснодарский край по росту продаж недвижимости.

Кстати, в связи с этим участились факты мошенничества, поэтому безопаснее обращаться к проверенным риелторам.

Прошло два года, и владельцы приморских домиков смогли сформулировать преимущества и недостатки покупки недвижимости на юге.

Среди очевидных плюсов:

Частный дом у моря. Ну это ли не мечта каждого — отправиться в теплые края и слушать плеск волн? Экономия средств на съем жилья в отпуске. Комфортное пребывание: вокруг вас ваши личные вещи, ваша посуда, ваше белье. Возможность в любое время, даже самый высокий сезон выбраться к морю. Возможность сдавать домик и получать доход.

Главным минусом называют привязанность к одному и тому же месту. Вложив значительные средства в покупку такой “дачи”, вы будете испытывать муки совести, отдыхая в других местах и отдавая деньги за съем.

Риелторское агентство “Этажи” уже 20 лет занимается продажей недвижимости, компания собрала самую полную базу вариантов в Крыму. Один из самых востребованных городов — Севастополь.

Сколько стоит загородный дом в Севастополе?

Из-за востребованности да и общего повышения цен на недвижимость, дома и участки у моря имеют внушительные цены. Однако “Этажи” могут предложить и относительно бюджетные варианты. Так, например, в центре пгт. Куйбышево продается дом на 42 кв.м. за 1 500 000 рублей. Постройка старая, но это компенсируется развитой инфраструктурой. До моря достаточно далеко: нужно ехать на общественном транспорте. Но полтора миллиона для Крыма — это просто находка.

В СТ “Дерзки” можно купить участок и маленький домик за 2 400 тысяч. Компактно и очень близко к морю.

Если вы планируете переезд или ищете комфортное жилье близко в воде, то цены будут существенно выше. Двухэтажный дом в Севастополе с ремонтом и всеми коммуникациями продают за 16 миллионов рублей. Вариант чуть дальше(6 км от центра) и с ремонтом чуть скромнее обойдется уже в 8 миллионов.

Всего в базе 812 адресов, где продается загородная недвижимость. Есть из чего выбрать, компонуя различные особенности домов: близость к морю, площадь, участок, ремонт, коммуникации, транспорт, инфраструктура.