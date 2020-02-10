Севастопольские пауэрлифтеры отправятся на чемпионат Европы

Севастопольские пауэрлифтеры в составе сборной России отправятся на чемпионат Европы в Данию.

По итогам чемпионата России отбор прошли Анна Рыжкова (весовая категория до 57 кг) и Анатолий Горячок (весовая категория до 74 кг).

Вид программы, в которой выступали атлеты — экипировочный пауэрлифтинг. Он включает в себя приседания со штангой, жим лежа, становую тягу. Победитель определяется по наибольшей сумме троеборья. Но и за победу в каждом из упражнений атлеты получают также так называемые малые медали.

Анатолий Горячок стал бронзовым призёром чемпионата, Екатерина Прокопова заняла четвёртое место.

«Сотрудники ЦСП СКС Екатерина Прокопова и Анатолий Горячок заняли соответственно 4 и 3 место по сумме троеборья. Анатолий также завоевал малую золотую медаль в тяге с потрясающим результатом— 325 кг в весовой категории до 74 кг.

Екатерина Прокопова (весовая категория до 72 кг) завоевала в тяге малую бронзовую медаль.