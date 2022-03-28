В Севастополе COVID-19 пока никуда не уходит

Снижение остановилось

В Севастополе идет снижение всех показателей по коронавирусу, однако уровень заболеваемости пока не дает забыть об угрозе, которую он несет. Об этом на аппаратном совещании 28 марта заявил вице-губернатор Александр Кулагин.

Кулагин отметил, что по средненедельной картине количество выявленных случаев снизилось на 29%. При этом на 18% уменьшилась госпитализация. Сократилось на 20% наблюдение взрослых пациентов на амбулаторном лечении, и на 11% детей.

На сегодня в стационарах находится 295 человек.

Свободный коечный фонд, по его словам, составляет 36%, и сейчас планируется дальнейшее его сокращение, в том числе переход горбольницы №9 уже к концу недели на оказание плановой помощи.

Замгубернатора признал, что в течение последней недели наблюдается некоторое замедление тенденции на снижение.

«Пока ковид никуда не уходит, пока мы видим достаточно серьезные осложнения, в основном это тенденция в тому, что в конце волны болеет старшее поколение. И в больницах остаются наиболее тяжелые случаи», — сказал чиновник.

Также в ходе совещания обсуждалось снижение количества вакцинированных от коронавируса жителей города. В связи с этим принято решение активизировать информационную кампанию, в том числе с привлечением сотовых операторов.

Напомним, в течение суток к утру 28 марта в Севастополе было зарегистрировано 76 новых случаев заболевания коронавирусом.

Ольга Сурикова