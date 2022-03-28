В Севастополе к понедельнику вдвое сократилось количество заболевших COVID-19

Днем ранее было 153 случая

В Севастополе по состоянию на утро 28 марта зарегистрировано 76 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умерли четыре человека в возрасте от 62 до 83 лет.

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы семь человек. Выписаны восемь пациентов. На данный момент в больницах находится 295 пациентов, из них 198 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 462 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 81 540 человек, выздоровели 78 029.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 28 марта сделали прививку от коронавируса 307 503 человека. Второй этап вакцинации прошли 296 353 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 28 марта поступило более 352 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.