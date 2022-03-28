Путин поручил уже с 31 марта перевести расчеты за газ в рублях

Только для определенных стран
Президент России Владимир Путин поручил до 31 марта перевести оплату в рубли по контрактам на поставки газа в недружественные страны, говорится на сайте Кремля.
Ответственными за поручение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и глава «Газпрома» Алексей Миллер. 31 марта они должны представить доклад и далее делать его ежемесячно.
Также Путин поручил правительству утвердить директиву представителям РФ в совете директоров «Газпрома» по переводу оплаты поставок в рубли «при сохранении установленных контрактами объемов поставок, цен и принципов ценообразования».
Правительству и ЦБ президент поручил обеспечить возможность проведения платежей за газ в рублях.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия планирует перейти на рубли в расчетах за газ с европейскими странами, которые выступили против военной спецоперации на Украине и присоединились к санкциям.
Ольга Сурикова