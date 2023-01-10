В одном из районов Севастополя изменится схема дорожного движения

В Севастополе планируется изменить схему движения транспорта в районе пересечения улицы Вакуленчука, проспекта Октябрьской Революции и Фиолентовского шоссе. Проект уже попал на госэкспертизу, пишет ForPost.

Как отмечается, новый транспортный проект, по словам главы профильного ведомства Павла Иено, должен поспособствовать разгрузке дорожных артерий в Гагаринском районе города.

Контракт на выполнение проектно-изыскательских работ был подписан с казанской компанией «Эллада». По проекту, должна появится дополнительная полоса для движения направо.

Из акта государственной историко-культурной экспертизы, подготовка которого в данном случае является обязательной перед этапом строительства, можно узнать, что кроме дополнительной полосы в районе улицы Вакуленчука обустроят разделительный островок.

Читайте также: Развязка между Столетовским проспектом и Шевченко погубит «Юпитер»

Ольга Сурикова

Фото: ForPost