В одном из районов Севастополя изменится схема дорожного движения

В Севастополе планируется изменить схему движения транспорта в районе пересечения улицы Вакуленчука, проспекта Октябрьской Революции и Фиолентовского шоссе. Проект уже попал на госэкспертизу, пишет ForPost.
Как отмечается, новый транспортный проект, по словам главы профильного ведомства Павла Иено, должен поспособствовать разгрузке дорожных артерий в Гагаринском районе города.
Контракт на выполнение проектно-изыскательских работ был подписан с казанской компанией «Эллада». По проекту, должна появится дополнительная полоса для движения направо.
Из акта государственной историко-культурной экспертизы, подготовка которого в данном случае является обязательной перед этапом строительства, можно узнать, что кроме дополнительной полосы в районе улицы Вакуленчука обустроят разделительный островок.
Читайте также: Развязка между Столетовским проспектом и Шевченко погубит «Юпитер»
Ольга Сурикова
Фото: ForPost