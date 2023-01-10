В Севастополе планируется обновить 40 школ за пять лет

В Севастополе в ближайшие пять лет планируется выполнить работы в 71 здании в 40 школах. Данные шаги будут предприняты по Программе капитального ремонта школ.

Губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что с Минпросвещения согласован список объектов, на которых будет проводиться капитальный ремонт. Он добавил, что как только будут оформлены все необходимые документы, сообщит, в каких школах в конце этого учебного года уже начнутся работы.

А в 2022 году полностью отремонтированы 9 объектов в 6-ти учреждениях:

Здание мастерских в образовательном центре имени В.Д. Ревякина.

Основное здание школы № 30.

Основное здание школы № 55.

Основное здание, здание мастерских, здание столовой и библиотеки школы № 47.

Здание начальной школы и спортивного зала школы № 12 на улице Раенко

Здание начальной школы-интерната № 6.

Ольга Сурикова