В Севастополе ЧОП намерен судиться с «Парками и скверами» за выплату зарплаты работникам

Сейчас задолженность по зарплате достигла 800 тысяч рублей

Директор ЧОП «Рысь, который занимается охраной парка Учкуевка и Анны Ахматовой, намерен подать в суд на ГБУ «Парки и скверы» за невыполнение условий по контракту.

Напомним, ранее наше издание писало, что сотрудники ЧОП «Рысь» остаются третий месяц без зарплаты, в свою очередь начальник департамента городского хозяйства Евгений Горлов порекомендовал охранникам жаловаться на свое руководство в правоохранительные органы.

В комментариях нашему изданию директор ЧОП «Рысь» Алексей Янтарев сообщил, что своим работникам они оплатили обучение и выдали аванс за январь, больше средств от ГБУ «Парки и скверы» им не поступало.

По его словам, руководству ГБУ не нравится, что были приняты на работу сотрудники из ЧОПа, который занимался охранной парков до этого.

«Мы проплатили обучение, они его прошли, выдали форму, на каждом объекте можно посмотреть все документы. Со дня на день получать документы удостоверения охранников», – отметил Янтарев.

Он добавил, что руководство «Парков и Скверов» не хочет признавать документы уже теперь сотрудников ЧОП «Рысь». В нем сейчас числится 8 человек, занимающихся охраной парка Учкуевка и 2 парка Ахматовой.

«Разными путями с нами хотят расторгнуть договор и не заплатить нам. Никакие претензии нам не высказывают. Мы просили официально нам выставить счет претензий, а остальные деньги выплатить, но никто не ведет с нами диалог», – рассказал Янтарев.

По его словам, сейчас задолженность по заработным платам составляет 800 тысяч. Поэтому директор ЧОП «Рысь» составил иск и намерен доказать через суд «неправомерность действий руководства ГБУ «Парки и скверы» и препятствие выполнению заказа».

Ольга Сурикова