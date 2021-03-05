Замглавреда «Севкора» избран депутатом Молодежного парламента Севастополя

Мы поздравляем нашего коллегу

В Законодательном собрании Севастополя 4 марта конкурсная комиссия по формированию Молодежного парламента определила окончательный состав молодых депутатов. Ими стали 24 человека. В их число вошел и заместитель редактора «Севкора» Дмитрий Островский.

Редакция «Севкора»поздравляет нашего коллегу, талантливого журналиста, целеустремленного и амбициозного молодого человека Дмитрия Островского с избранием в Молодежный парламент Севастополя. Дмитрий Островский совмещает работу в нашем издании с общественной деятельностью, являясь пресс-секретарем Севастопольской федерации регби на общественных началах.

Редакция «Севкора» желает Дмитрию успехов и дальнейших высот в общественно-политической работе. Мы искренне верим, что такие люди как он способны изменить наш город к лучшему!