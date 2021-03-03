Парк Учкуевка может остаться без охраны

Сотрудники ЧОПа третий месяц не получают зарплату

В Севастополе возникла странная ситуация с ЧОПом, который выиграл тендр на охрану парка Учкуевка. Из-за якобы неправильно предоставленных документов его сотрудники третий месяц остаются без заработной платы.

О сложившейся ситуации пришла сегодня рассказать журналистам и начальнику департамента городского хозяйства Евгению Горлову пенсионерка, которая представилась общественницей Северной стороны Верой Леонидовной.

По ее словам, на охрану парка тендер выиграл ЧОП «Рысь» из города Томска, потеснив ранее работавшую там фирму «Гард». Работники бывшего ЧОПа перешли на работу в «Рысь» с 1 января. И вот с этого периода не получили еще ни разу зарплату. Общественница, отметила, что по ее данным там работает то ли 6, то ли 8 охранников, двое из которых ее внук и племянник.

С этой проблемой она решила обратиться уже в правительство, потому что ей не безразлична судьба родственников, а также она переживает, что без охраны парк быстро придет в упадок. До этого она уже обращалась в ГУП «Парки и Скверы», который заключал с новым ЧОПом договор и в департамент финансов.

«ГУП «Парки и Скверы» говорят, что не правильно у работодателя оформлены документы. Но вы то видели, кого брали и туда запускали. Почему люди третий месяц должны страдать и не получать деньги. В департамент финансов, сказали, что деньги направлены, должны оплатить. Директор ГУП «Парки и скверы» сам мне позвонил и сказал, что директор неправильно предоставил документы, он их обманул. А вы куда смотрели, почему люди должны страдать», – рассказала общественница.

В комментариях журналистам глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов заявил, что сотрудникам ЧОПа необходимо обратиться с заявлением в суд и прокуратуру с жалобой на невыплату зарплаты.

«В данном случае в парке Учкуевка произошла реорганизация, появилась структура, которая не предоставила соответствующие документы. Со стороны Парков и Скверов было направлено письмо в адрес сотрудников этой организации о том, что выходить на работу не надо. Директор самостоятельным решением вывел людей на работу, тем самым он нарушил требования заказчика и исполнение контракта. Сейчас он провоцирует людей на действия, связанные с государственным предприятием», – пояснил Горлов.

Работникам, оставшимся без зарплаты он порекомендовал обратиться к своему директору и, если он не выполнит перед ними своими обязательства, обратиться уже в правоохранительные органы.

«За любые нарушения законодательства должны отвечать руководители, которые нанимают людей», – подчеркнул начальник горхоза.

Дарья Тимофеева

Фото: sevkor.ru