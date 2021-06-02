В Севастополе члены банды наркоторговцев получили от 9 до 24 лет

Пресс-служба прокуратуры сообщила, что сегодня, 2 июня, судебная коллегия по уголовным делам Севастопольского городского суда оставила без удовлетворения апелляционные жалобы осужденных и их защитников на приговор Нахимовского районного суда от 16 декабря 2019 года.

Тогда судом была установлена причастность 8 лиц 1973, 1978, 1979, 1980,1983, 1990 и 1991 годов рождения, совершивших в 2013-2016 годах более 20-ти особо тяжких преступлений в составе организованного преступного сообщества в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Их преступления квалифицируются по ч.ч. 1,2 ст. 210, и п.п. «а, г» ч.4 ст.228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Суд приговорил каждого из них к наказанию в виде реального лишения свободы на срок от 9 до 24 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в Гагаринский районный суд Севастополя направлено уголовное дело банды наркоторговцев. Перед судом предстанет 12 активных участников организованной группы за сбыт наркотических средств и психотропных веществ на территории Крымского полуострова

Ольга Сурикова