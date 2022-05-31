В Севастополе численность населения за 8 лет выросла на 40%

Опубликованы первые данные переписи населения

Росстат опубликовал предварительные итоги Всероссийской переписи населения, по итогам которых Севастополь назван самым быстрорастущим регионом, сообщает пресс-служба правительства города.

Число жителей в городе выросло практически на 40%, составив 548 тыс. человек.

При этом итогам предыдущей переписи в 2014 году численность населения составляла 393 304 человека.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пояснил прирост жителей развитием города, благодаря серьезному госфинансированию.

«Многие программы рассчитываются именно от числа проживающих в регионе, поэтому нам важно было понимание: сколько сегодня в городе людей. Да, когда проходила перепись, переписчики жаловались, что не все охотно участвуют. Кто-то боялся заразиться в пандемию, другие из-за того, что неофициально снимали жилье или не зарегистрированы в городе. Особенно острой эта проблема была в СНТ. Благодаря переписи мы значительно приблизились к реальной цифре жителей города, хотя в летний период, очевидно, что в городе находится больше людей», — сказал губернатор.

Напомним, всероссийская перепись населения проведена с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

Ольга Сурикова