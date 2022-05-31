В заксобрании утвердили нового члена общественной палаты Севастополя

Сегодня, 31 мая, в ходе пленарного заседания депутаты законодательного собрания утвердили нового члена общественной палаты Севастополя – Александра Конюшка.

Избрание представителя этого органа связано с тем, что ранее покинули состав общественной палаты Павел Харламов и Роман Ефременко.

Всего для участия в выборах было подано три заявки: Михаила Острикова представила АНО «Ресурсный центр поддержки СОНКО», Александр Конюшок был представлен Профессиональным союзом сотрудников органов внутренних дел, Сергея Юхина представил благотворительный фонд «Жизнь» Севастополь».

За Александра Конюшка проголосовали 15 народных избранников, Сергея Юхина — 10 и Михаила Острикова – 1.

Напомним, 20 мая на заседании правительства Севастополя в качестве руководителя аппарата Общественной палаты Севастополя назначен Вячеслав Тертус.

Дмитрий Островский