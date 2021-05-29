Бывший проректор СевГУ получил 6 лет за взятку

По версии следствия, с декабря 2019 года по февраль 2020 года проректор учебного заведения получил 5,5 млн рублей. Деньги передавались за оказание содействия подрядчику в заключении контрактов по капитальному строительству и реконструкции учебно-лабораторного корпуса и библиотеки университета и решение вопросов при их исполнении.

Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо с выполнением организационно-распорядительных, административно хозяйственных функций сроком на 6 лет.

Также с него взысканы в доход государства деньги, полученные преступным путем.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю