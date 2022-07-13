В Крыму пожилой мужчина убил в новогоднюю ночь жену и расчленил на кладбище

Во время ссоры бил ее по голове

В Симферопольском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве супруги, сообщает пресс-служба ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, в новогоднюю ночь между обвиняемым и его супругой произошла ссора. В ходе конфликта он нанес несколько ударов по голове женщины. Предположив, что от полученных травм она скончалась, мужчина вывез тело потерпевшей на территорию кладбища, где, расчленив его, закопал. После чего обратился в полицию с заявлением о безвестном исчезновении супруги.

Правоохранителями велась работа по розыску женщины, отрабатывались различные версии ее исчезновения, в том числе – совершение в отношении нее насильственного преступления.

В ходе расследования были собраны доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершению преступления.

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Севастополе в суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, который убил молодую девушку и спрятал в яме под люком.

Ольга Сурикова