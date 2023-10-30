В правительстве Севастополя утвердили проект бюджета на 2024 год

Сегодня на заседании правительства Севастополя принят проект бюджет на 2024 год, плановый период 2025–2026 годов.

Предполагается, что объем доходов на 2024 год составит 61,4 млрд рублей, на 2025 год 56,3 млрд рублей, на 2026 год 70,9 млрд рублей.

Налоговые и неналоговые доходы на указанные годы соответственно составят – 26,5, 28,3 и 30,5 млрд рублей. Безвозмездные поступления составят соответственно – 34,8, 28, 40,3 млрд рублей. Размер безвозмездных поступлений может корректироваться в зависимости от принятых параметров федерального бюджета.

Расходная часть бюджета на 24 год — 64,6 млрд рублей, на 25 год 60,6 млрд рублей, на 26 год 75,1 млрд рублей. Дефицит – 3,2, 4,2 и 4,2 млрд рублей. Его планируют гасить за счет остатков на счетах по итогам года, оптимизации использования городского имущества и приватизации.

На обеспечение социально-культурного сектора (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт) будет направлено порядка 45% бюджета или 28,9 млрд рублей. На национальную экономику и ЖКХ порядка 43% или 27,9 млрд рублей.

На образование в 24 году планируется выделить 9 млрд рублей, на здравоохранение порядка 6 млрд рублей.

Дарья Тимофеева

Фото: sev.gov.ru