Развожаев рассказал, где будут брать земли в Севастополе для выделения участникам СВО

Сегодня, 25 октября, депутаты Заксобрания Севастополя на очередной сессии приняли в первом чтении законопроект о соцподдержке участников СВО, членов их семей и членов семей погибших (умерших) участников СВО.

Перед депутатами выступил губернатор Севастополя Михаил Развожаев и назвал данный документ самым сложным, но и самым важным законопроектом, который будет принят в этом году.

Он попросил законодателей принять законопроект в первом чтении и дать две недели на доработку, так как есть вопросы к критерию подтверждения статуса участников СВО и необходимость уточнения всех категорий их. В частности, в данной редакции не учтены бойцы Росгвардии и всего силового блока.

Развожаев пояснил, что изначально закон разрабатывался под «севастопольцев — участников СВО».

Есть вопросы, признал он, и к финансовому обоснованию, так как нет окончательного финансового заключения, прогноз сейчас может быть только примерный.

«Закон непростой для нас и в финансовом плане, и в той части, которая касается земельного вопроса —предоставления земли всем участникам СВО. Но считаю, что это абсолютно выполнимая задача. Источники предоставления земли: есть ресурс комплексного развития территорий. И мы сможем при заключении договоров КРТ получать часть земель под эти нужды, плюс есть один из участков КРТ, где земли принадлежат городу Севастополю, его объем мы тоже можем уменьшить под нужды этой задачи», — рассказал губернатор.

Еще одним источником он назвал земли, «невовлеченные в хозяйственный оборот и не представляющую интерес для нужд обороны и безопасности, но есть в распоряжении Министерства обороны». Развожаев уверен, что город этот ресурс тоже получит.

Ольга Сурикова