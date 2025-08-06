Госавтоинспекция Севастополя опровергла информацию о произошедшем ДТП с пьяными подростками

Госавтоинспекция Севастополя отреагировала на публикацию в альтернативных СМИ, где сообщалось, что якобы ночью произошло ДТП с пьяными подростками.

В ведомстве подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности. Предварительно установлено, сегодня в четыре часа утра напротив дома №3 на ул. Федоровский тупик 19-летний водитель, управляя автомобилем Range Rover, на скорости потерял контроль над управлением авто и влетел в металлическое ограждение для пешеходов.

В результате ДТП никто не пострадал. Водитель автомобиля находился в трезвом состоянии.

Госавтоинспекция Севастополя по факту ДТП проводит проверку.

В полиции уточнили, что за допущенное нарушение ПДД РФ в отношении нарушителя составлены административные материалы:

— по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством лицом, не имеющим права на управление ТС;

— по ч.1 ст.12.37 КоАП РФ за управление ТС владельцем без полиса ОСАГО;

— по ст.12.33 КоАП РФ за повреждение дорожных сооружений.

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Ольга Сурикова

Фото: Госавтоинспекция Севастополя