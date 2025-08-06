Съезжать с дороги, ведущей к Крымскому мосту, запрещено

Водителей, которые едут в Крым, попросили обратить внимание на следующую информацию:

Движение на Крымский мост со стороны Тамани разрешено исключительно по федеральной автодороге А-290.

Следовать другим маршрутам запрещено!

Съезды к мосту из станицы Тамань закрыты техническими средствами ограничения проезда. Контроль осуществляется сотрудниками Госавтоинспекции.

Видимо, это призыв к тем, кто таким способом пытался объезжать пробки и пункты досмотра.

Сейчас по-прежнему пробок на въезде на Крымский мост не наблюдается.

Со вчерашнего дня проехать Крымский мост можно быстро и с ветерком. И по состоянию на 8 утра сегодняшнего дня, со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра не было.

При этом двумя днями ранее пробка очередь перед Крымским мостом со стороны Тамани достигала двух тысяч машин.

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Ольга Сурикова

Фото: ТГ/Крымский мост