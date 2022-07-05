Ушел из жизни телеоператор Максим Чикин

Прощание пройдет 7 июня

После тяжелой продолжительной болезни умер телеоператор телеканала «Первый Севастопольский» Максим Чикин.

«Он ушел из жизни 3 июля после тяжелой продолжительной болезни. Максиму было всего 40 лет. Молодой и влюбленный в профессию. Она и была всей его жизнью», — сообщила редакция телеканала.

Максим Чикин пришел на телеканал «Первый Севастопольский» со дня его основания, в 2009 году, и работал, как рассказывают коллеги, практически до последних дней, даже когда болезнь значительно осложняла ему жизнь.

«У Максима было очень много творческих планов в родном Севастополе. Он любил свой город, дружил со многими и помогал людям. Он очень хотел жить, боролся с тяжелой болезнью, верил, что победит недуг. С ним всегда рядом была его семья, жена, родные люди, друзья и мы, его коллеги, поддерживали каждую минуту. Для него важно было работать в профессии и быть нужным обществу», — говорится в сюжете телеканала в память о Максиме.



Прощание с ним состоится 7 июля. Время и место мы сообщим дополнительно.

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Ольга Сурикова