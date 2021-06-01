Осуждены два жителя Севастополя за посредничество в даче взяток за водительские права

Кроме того, действия одного из лиц квалифицированы как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину.

«Установлено, что подсудимые в период времени с августа 2017 года по август 2019 года, неоднократно получали денежные средства в размере от 30 тыс. до 70 тыс. рублей от граждан, обратившихся к ним с просьбой оказать содействие в положительной сдаче экзамена по первоначальным навыкам управления автомототранспортными средствами и экзамена по управлению транспортными средствами», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Далее часть полученных денег передавалась должностному лицу ГАИ для дальнейшей их передачи нужному человеку в МРЭО.

Во время одного из таких трансферов подсудимые были задержаны сотрудника УФСБ России.

При этом старший подсудимый деньги, как выяснилось, часть передаваемых ему денег для взятки оставил себе.

Приговором суда, осужденным по совокупности преступлений, назначено наказание в виде 3 и 4 лет лишения свободы условно, с испытательными сроками 2,5 и 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, бывший проректор Севастопольского государственного университета осужден за получение взяток на сумму 5,5 млн рублей. Он арестован в зале суда

Ольга Сурикова