В Херсонскую область из Крыма будут ходить автобусы

Из Крыма в Херсонскую область со следующей недели будут ходить три новых автобусных маршрута. Об этом сегодня в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Акснов.

«С 1 февраля запланировано открытие пассажирских перевозок, маршруты дополнительные – были обращения граждан», — рассказал глава Крыма. Автобусы будут курсировать по маршрутам Геническ – Симферополь – Ялта, Геническ – Джанкой и Скадовск – Симферополь. Аксенов также обнародовал расценки на этих направлениях. Стоимость проезда в прямом и обратном направлениях по первому маршруту Ялта-Геническ – 1500 рублей; Алушта – Геническ – 1300 рублей; Симферополь – Геническ – 1000 рублей. Джанкой – Геническ – 600 рублей. На третьем маршруте проезд в прямом и обратном направлениях между Симферополем и Скадовском будет стоить 1300 рублей; Первомайское – Скадовск – 1000 рублей; Красноперекопска – Скадовск – 900 рублей; Армянск – Скадовск – 800 рублей. Ольга Сурикова

Фото: Sputnik / Константин Михальчевский