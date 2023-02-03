В Севастополе на студента завели уголовное дело за мошенничество с соцвыплатами

В Севастополе заведено уголовное дело на 20-летнего севастопольца, который незаконно получал социальные выплаты. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

В ведомстве уточнили, что молодому человеку 2003 года рождения с декабря 2020 года назначены страховая пенсия по потере кормильца как обучающемуся очно в техническом колледже и федеральная социальная доплата к пенсии.

Однако в апреле 2021 года он был отчислен по собственному желанию, а значит и выплата пенсии ему после этого не положена, но в Пенсионной фонд он не сообщил о прекращении обучения.

В прокуратуре отметили, что с мая 2021 года по май 2022 года молодой человек получал социальные выплаты без законных на то оснований. Такие деньги считаются похищенными. За это время он успел получить почти 145 тыс рублей.

Ольга Сурикова