В Крыму национализировали имущество украинских олигархов

Государственный совет Крыма принял постановление о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер парламента республики Владимир Константинов.

Он уточнил, что в перечень включено порядка 500 объектов, относящихся к различным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре.

«Работа антитеррористической комиссии по выявлению имущества пособников киевского режима в Крыму продолжится. Мы не позволим зарабатывать на нашей земле тем, кто спонсирует убийства наших солдат, преступления против русских людей, мирного населения», — подчеркнул Константинов.

При этом «Крыминформ» пишет, что прежнее постановление об изъятии имущества в собственность РК дополнено 50 пунктами. В него вошла собственность нескольких банков (некоторые из них прекратили существование в Украине с 2014 года или сменили название): «Финансы и кредит», «Форум», «Укрсиббанк», «Имэксбанк», «Пиреус банк», «Экспресс-банк», «Проминвестбанк», «Укрсоцбанк», «Укрэксимбанк», КБ «Надра» и «МТБ банк». У них изымут жилые и нежилые помещения и земельные участки.

Среди промышленных объектов в постановлении выделяются керченский рыбоконсервный завод «Пролив» и «Альминский завод строительных материалов», а также феодосийское АО «Стройдеталь». У давно обанкротившегося АО «Камыш-Бурунский железорудный комбинат» забирают две дамбы на шламохранилищах и чашу одного из них.

ООО «Футбольный клуб «Динамо Киев», согласно документу, лишился 58 га земли в Орджоникидзе (Феодосия) – спортбазы и участка на берегу моря в Двуякорной бухте.

Бывший министр экономики Крыма и экс-премьер Украины Арсений Яценюк, как и анонсировалось ранее, лишился кинотеатра «Сатурн IMAX» (ООО «Скай Плаза») в центре Ялты.

Также парламент изъял из фактически украинской собственности несколько пансионатов и отелей – «Пансионат «Севастополь» в Ялте, гостиницу «Горное солнце» (принадлежала ЧАО «Новокраматорский машиностроительный завод» Рината Ахметова), пансионат «Горняк» в Николаевке (принадлежал Центральному горно-обогатительному комбинату того же Ахметова), пансионат «Солнечный» в Поповке (собственность ПАО «Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера» Ахметова).

Среди курортной недвижимости, перешедшей в собственность Крыма, выделяются гостиничный комплекс Ripario Hotel Group в Отрадном под Ялтой (АО «Пансионат «Прибрежный») и «Международный детский медицинский центр «Чайка» в Евпатории.

Бывший депутат крымского парламента и экс-депутат ВРУ Нестор Шуфрич лишился недостроя в Симеизе и земли, на котором он располагается. А экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский потерял Центр водного спорта почти на 9 тыс кв. метров в Партените.

Курортный комплекс «Солнышко» (ООО «Тарус»), который прежде связывали с семьей экс-премьера Крыма, экс-губернатора Севастополя и экс-депутата ВРУ Сергея Куницына, тоже перешел в собственность Крыма.

Единственным представителем дальнего зарубежья, который сегодня потерял собственность в Крыму, стал гражданин Литвы Колас Игорис – ему принадлежал отель «Вилла Елена». Заодно республике достались его квартира и парковка.

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Ольга Сурикова