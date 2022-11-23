В Севастополе будут судить организаторов ЖСК «Дом у моря»

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 82 млн рублей под видом долевого строительства дома. За данные махинации перед судом предстанет три человека.

По версии следствия, обвиняемые с целью хищения денежных средств граждан под видом их участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. Севастополь, ул. Гавена, д.7, создали жилищно-строительный кооператив «Дом у моря».

В период с марта 2016 года по сентябрь 2019 года соучастники организовали функционирование кооператива в офисах на территории Ленинского района. Для привлечения пайщиков они размещали рекламные объявления и распространяли информацию через риелторов.

В результате им удалось ввести в заблуждение 63 человека, которые в общей сложности передали в качестве паевых взносов более 77 млн рублей.

В действительности подсудимые не планировали выполнить взятые на себя обязательства по строительству дома и передаче потерпевшим жилых помещений, так как не имели правоустанавливающих документов на земельный участок, проектной документации и разрешения на строительство.

Кроме того, они же в период с марта 2016 года март 2018 года представили через 12 граждан – держателей материнского капитала об осуществлении строительства данного многоквартирного дома в территориальные органы Пенсионного фонда. Уполномоченные лица перечислили перечислили более 5 млн рублей материнского капитала на банковские счета ЖСК «Дом у моря».

В рамках уголовного дела заявлены гражданские иски о взыскании с виновных лиц материального ущерба. На автомобили и земельные участки обвиняемых наложен арест.

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Ольга Сурикова