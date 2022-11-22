В заксобрании отметили важность продления программы стимулирования внутренних туристических поездок

Вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлёв принял участие в заседании комитета ЮРПА по межнациональным отношениям, межпарламентским связям, физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи

Члены комитета поддержали инициативу крымских депутатов о том, чтобы направить Обращение ЮРПА к Председателю Правительства РФ о включении в федеральный бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов расходов на реализацию программы поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги.

Стоит напомнить, что программа стимулирования внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги запущена в России с 2020 года.

С 2020 по 2022 год её участниками стали 5 миллионов человек.

Статистика показывает, что велик спрос на детский отдых, а также на оздоровительные туры.

В связи с этим крымские парламентарии просят предусмотреть необходимые расходы на 2024 и 2025 годы.

«Коллеги правильно обратили внимание на этот вопрос. Безусловно, туризм нужно развивать. Но реалии таковы, что этой сфере нужна государственная поддержка. Продление действия программы позволит решить задачи доступности отдыха в стране, в том числе для семей с детьми, загрузки инфраструктуры отдыха детей и их оздоровления, поддержки занятости и сохранения рабочих мест», — отметил Илья Журавлёв.

Отметив также активность севастопольских парламентариев.

«За все семь лет было инициировано много предложений по разным направлениям. И сегодня мы видим, что акценты, который делали севастопольские парламентарии, легли в основу федерального законодательства», — добавил Илья Журавлев.

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба заксобрания Севастополя