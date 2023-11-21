В Севастополе будут судить неудавшегося убийцу

В Севастополе направлено в суд дело об покушении 43-летнего жителя Тамбовской области на убийство 36-летнего севастопольца.

Пьяный гость Севастополя в августе 2023 года ночью возле дома на пр. Генерала Острякова вступил в конфликт с 36-летним севастопольцем, который сделал ему замечание.

Испытав обиду от замечания, злоумышленник нашел севастопольца возле жилого дома и несколько раз ударил его в голову складным ножом.

Потерпевший уклонялся от ударов, но получил ранение в шею. Находящиеся поблизости люди остановили нападавшего, а затем передали сотрудникам полиции. Благодаря медицинской помощи потерпевший выжил.

Напомним, в Симферополе в марте этого года 15-летнему школьнику стало плохо на школьном стадионе, он скончался в больнице. Врач-педиатр предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности.