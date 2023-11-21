Севастополь присоединился к Всероссийскому приёму граждан ЛДПР

18 ноября по всей России прошёл приём граждан депутатами ЛДПР. Большинство вопросов касалось социальной политики государства: пособия, льготы, развитие инфраструктуры для комфортной жизни и другие

«Всероссийский прием граждан ЛДПР наш новый формат. Как учил Владимир Жириновский, мы должны дойти до каждой семьи. И мне, и депутатам, сенаторам, надо быть с теми, кто нуждается в нашей заботе. Мы будем проводить такие встречи часто»,– прокомментировал Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Как отметил вице-спикер заксобрания Севастополя, координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев, инициатива проведения Всероссийского приема граждан принадлежит Председателю партии леониду Слуцкому и депутаты Севастопольского отделения ее приветствуют.

Жители Севастополя обратились к депутатам с вопросами по поводу переасчета пенсий, дополнительных выплат, выделения земельных участков, строительства дорог и прочих.

«Всероссийский прием имеет определенную мощность и позитивный заряд, потому что люди, безусловно, обращаются в исполнительные органы и другие учреждения, организации, где не всегда оперативно получают ответы. И у людей остается одна надежда — на Либерально-Демократическую Партию России, которая отличается от других политических партий своей инициативностью, конкретностью и желанием помочь в тех или иных вопросах людям.

Сегодня участие во Всероссийском приеме принимала участие вся фракция ЛДПР в заксобраниии Севастополя и хочу отметить большую активность граждан всех категорий, начиная от литераторов, заканчивая конструкторами», — прокомментировал Илья Журавлев.

Во время приема к депутатам обратились также литераторы Севастополя, которые, к сожалению, предоставлены сами себе. А ведь их произведения несут в частности патриотический характер.

«Несомненно Севастопольское отделение ЛДПР будет содействовать тому, чтобы Союз литераторов Севастополя обрел в городе свою площадку. Кроме этого, удивление вызывает и то, что в городе уже 25 лет существует танцевальный коллектив «Рондо» — это люди с ограниченными возможностями, которые выступают на российских площадках. Мы обязательно поможем коллективу принять участие в фестивале, который пройдет в декабре в Казани, чтобы о наших творческих гражданах узнали и в других регионах России», — добавил Илья Журавлев.

Несомненно Севастопольское отделение ЛДПР будет содействовать развитию спорта в городе по тем проблемным моментам, которые всплыли во время приема.

В общей сложности на прием пришло более 50 жителей города и подобная практика будет регулярной.