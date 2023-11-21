За неделю крымчане перевели дистанционным мошенникам 12 млн рублей

В период с 13 по 19 ноября в полицию Крыма обратились 68 граждан, пострадавших от дистанционных мошенников. Сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила более 12 миллионов рублей.

Через ЗВОНКИ обмануто 26 граждан. Люди после разговора по телефону с незнакомыми, поверив в их истории, отдали им 9 миллионов 524 тысячи 300 рублей.

Из общего количества звонков, посредством мессенджеров за минувшую неделю зарегистрировано 19 заявлений. Общая сумма ущерба – 4 миллиона 528 тысяч 925 рублей.

В большинстве случаев мошенники звонят через Вотсап, Телеграм и Вайбер с логотипами известных банков и представляются специалистами финансовых организаций или сотрудниками правоохранительных органов.

Через соцсети обмануто 34 гражданина. Они лишились 2 миллионов 629 тысяч 029 рублей.

Более 150 тысяч рублей исчезло со счетов жителей полуострова после перехода по ссылкам от неизвестного источника, а также путем установки на свой смартфон стороннего приложения.

Читайте также: В Севастополе пособник телефонных мошенников забрал у пенсионеров почти 1,3 млн рублей

Ольга Сурикова