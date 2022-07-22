На севастопольского студента заведено уголовное дело за дачу взятки преподавателю

Расследует Следком

Следственным отделом ГСУ Следкома возбуждено уголовное дело в отношении студента одного из вузов Севастополя. Он подозревается в даче взятки преподавателю.

По данным следствия, в декабре 2021 года студент одного из вузов города Севастополя через инженера кафедры, выступившей в роли посредника, передал преподавателю 30 тысяч рублей за закрытие экзаменационных долгов.

Делом занимались сотрудники УЭБиПК и УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Также напоминается, что уголовные дела в отношении преподавателя и его подчиненной, возбужденные ранее по факту получения взяток от студентов, направлены в суд, где рассматриваются по существу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ольга Сурикова