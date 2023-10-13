В Севастополе будут судить крымчанина и москвича за хищении 11 млн при ремонте дома престарелых

В Севастополе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении свыше 11 млн рублей из бюджета при исполнении договора о комплексном благоустройстве территории дома-интерната для престарелых и инвалидов. По обвинению проходят двое мужчин – житель Республики Крым и житель Москвы.

По версии следствия, между коммерческой организацией и ГБУ «Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов» заключен гражданско-правовой договор на выполнение работ по комплексному благоустройству территории в рамках капремонта.

В период с сентября по декабрь 2019 года гендиректор фильмы-подрядчика совместно с руководителем коммерческой организации, осуществлявшей функции строительного контроля, предоставили заказчику акты выполненных работ. При этом указанные в них работы по благоустройству на сумму более 11 млн рублей фактически не были выполнены, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Деньгами обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будет направлено в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

Кроме того, в рамках уголовного дела предъявлено исковое заявление о взыскании с обвиняемых полной суммы ущерба, причиненного преступлением.

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Ольга Сурикова