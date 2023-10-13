В Севастополе пройдет бесплатный мастер-класс для предпринимателей

Для предпринимателей Севастополя проведут бесплатный мастер-класс «Формирование клиентской базы».

Принять участие могут и физические лица. Организатор – центр «Мой бизнес», который действует в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

На бесплатном мастер-классе участники узнают, как анализировать свою клиентскую базу и использовать полученные данные для принятия правильных бизнес-решений.

🌟Также в программе:

• Как правильно вести клиентскую базу

• Этапы создания клиентской базы

• Структура клиентской базы

☝ Рассмотрим:

• Форматы ведения клиентской базы

• Способы расширения клиентской базы

• Специфику создания и использования клиентской базы

А также программы стимулирования продаж и привлечения новых клиентов.

👤 Спикер, Никита Никитин:

— бизнес-тренер

— спикер федерального уровня.

🏢 Место проведения: ОЧНО, в центре «Мой Бизнес»

📆 Дата и время: 23 октября, 15:00-17:00

Регистрация по ссылке: https://clck.ru/364rFV

Напомним, в центре «Мой бизнес» по принципу «одного окна» можно получить все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности. Обращаться по адресу:

г. Севастополь, проспект Октябрьской революции, 42-Б корпус 6. Телефон:

+7(8692)22-92-92