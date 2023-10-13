В Севастополе пройдет бесплатный мастер-класс для предпринимателей

Для предпринимателей Севастополя проведут бесплатный мастер-класс «Формирование клиентской базы».
Принять участие могут и физические лица. Организатор – центр «Мой бизнес», который действует в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
На бесплатном мастер-классе участники узнают, как анализировать свою клиентскую базу и использовать полученные данные для принятия правильных бизнес-решений.
🌟Также в программе:
• Как правильно вести клиентскую базу
• Этапы создания клиентской базы
• Структура клиентской базы
☝ Рассмотрим:
• Форматы ведения клиентской базы
• Способы расширения клиентской базы
• Специфику создания и использования клиентской базы
А также программы стимулирования продаж и привлечения новых клиентов.
👤 Спикер, Никита Никитин:
— бизнес-тренер
— спикер федерального уровня.
🏢 Место проведения: ОЧНО, в центре «Мой Бизнес»
📆 Дата и время: 23 октября, 15:00-17:00
Регистрация по ссылке: https://clck.ru/364rFV
Напомним, в центре «Мой бизнес» по принципу «одного окна» можно получить все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности. Обращаться по адресу:
г. Севастополь, проспект Октябрьской революции, 42-Б корпус 6. Телефон:
+7(8692)22-92-92